Zomerfeesten Almkerk gaan dit jaar niet door: ‘Voor niemand een leuke beslissing’

ALMKERK • Organisator PLONS zet een streep door de zomerfeesten in Almkerk dit jaar.

De festiviteiten zouden gehouden worden van 9 tot en met 21 augustus, maar de nieuwe coronamaatregelen gooien roet in het eten, laat PLONS weten.

“We waren er echt bijna. De tent was bevestigd, de artiesten waren geboekt en de activiteiten waren voorbereid. Juist daarom vielen de nieuwe maatregelen, zoals aangekondigd in de persconferentie van 9 juli, rauw op ons dak. De maatregelen hebben ons plan voor de zoveelste keer in de war gegooid en we konden dan ook niet anders dan besluiten Zomerfeesten Almkerk 2021 definitief in zijn geheel te annuleren. Financiële risico’s en gezondheidsrisico’s, onzekerheden met betrekking tot maatregelen en de korte beschikbare tijd, totdat het feest los zou moeten barsten hebben ons besluit gevormd”, aldus de organisatie in een verklaring.

“Voor niemand een leuke beslissing, maar hiermee denken wij een verstandige en verantwoordelijke keuze te maken.”