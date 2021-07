Feestelijke start nieuwbouw Den Doorn - Meijs installatietechniek in Giessen

GIESSEN • Een feestelijke start van de bouw op het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen.

Willy Naessens Nederland plaatste afgelopen dagen de eerste kolommen van de nieuwe huisvesting van Den Doorn - Meijs installatietechniek. Daarmee is de bouw officieel van start.

Bijzonder aan dit moderne en duurzame nieuwbouwproject is dat het tegelijkertijd een proefproject Wet kwaliteitsborging is, in samenwerking met de gemeente Altena, om de bouwkwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Met dit proefproject wordt de samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer, gemeente en extern kwaliteitsborger ervaren in verband met de komst van de nieuwe wetgeving.

Verhuizen

Installatiebedrijven Den Doorn uit Nieuwendijk en Meijs uit Raamsdonksveer gaan begin 2022 verhuizen naar een gezamenlijke, nieuwe, ruime en moderne huisvesting in Giessen.

Tjerk van Opzeeland, directeur van Doorn - Meijs Installatietechniek: “Met onze nieuwe en moderne huisvesting maken we ons klaar voor de toekomst. Er liggen nog veel kansen binnen onze branche: denk hierbij aan verduurzaming, domotica-installaties, de energietransitie en de algemene wens tot meer comfort in werk- en woonomgevingen. Er zijn dus goede vooruitzichten voor onze bedrijfstak en we willen onze bijna 100 medewerkers een nóg fijnere werkomgeving bieden voor in de toekomst, waarbij in het nieuwe gebouw ook voldoende ruimte is voor scholing en ontspanning.”

Het nieuwe bedrijfspand van Den Doorn - Meijs, een innovatief totaalinstallatiebedrijf dat zich richt op de installatie, service, onderhoud en beheer van klimaatinstallaties en sanitaire en elektrotechnische installaties, staat centraal als proefproject voor de Wet kwaliteitsborging, die in 2022 in werking treedt.

Fijne samenwerking

De wet moet het gehele bouwproces van begin tot eind transparant maken en hierdoor de kwaliteit van het bouwen verder omhoog schroeven. “Het is een fijne samenwerking, waar we allemaal veel van leren en waar wij en onze toekomstige opdrachtgevers veel profijt van kunnen hebben”, aldus directeur Van Opzeeland.