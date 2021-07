Commissaris van de Koning brengt eerste bezoek aan Altena

ALTENA • Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema brengt woensdag 14 juli voor de eerste keer een werkbezoek aan de gemeente Altena.

Adema spreekt met het gemeentebestuur, burgemeester, wethouders en fractievoorzitters.

Daarnaast gaat zij op bezoek bij een landbouwbedrijf waar zij zich onder meer laat informeren over circulaire voedselvoorziening in de praktijk en brengt zij een bezoek aan de haven in Werkendam.