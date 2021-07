Fietsenmakerij Woudrichem: ‘Sinds de eerste dag loopt het storm’

WOUDRICHEM • De start van Fietsenmakerij Woudrichem is een succesverhaal. Eigenaar Marco Dirks betrekt na zes weken al een eigen pand aan Het Rond om iedere klant goed te kunnen helpen.

Marco Dirks kwam in april zonder werk te zitten. Zijn baan als onderhouds- en storingsmonteur bij een bedrijf in voedingsmiddelenindustrie verdween en de geboren Gorinchemmer kwam thuis te zitten.

Totdat zijn vriendin Esther opperde dat hij best iets voor zichzelf zou kunnen beginnen.

Tien minuten

“Daar heb ik tien minuten over nagedacht”, vertelt Marco lachend. “Toen heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben ik Fietsenmakerij Woudrichem begonnen.”

Geen onlogisch besluit, want Marco sleutelde in zijn vrije tijd al graag aan tweewielers. Bovendien zijn hij en Esther echte fiets- en mountainbikeliefhebbers.

Op Hemelvaartsdag besloten ze om met flyers reclame te maken voor Fietsenmakerij Woudrichem. “Sindsdien is het echt een gekkenhuis”, zegt Marco. “Vanaf de eerste dag loopt het storm. Je merkt vooral dat veel mensen in de lockdown zijn gaan fietsen. Als je alleen al ziet hoeveel meer mountainbikers er nu in de bossen rijden. Mensen hebben het fietsen echt opnieuw ontdekt.”

Schuurtje te klein

Het schuurtje bij hun huis aan de Hugo de Grootstraat in vesting werd al snel te klein om plek te bieden aan alle reparatieverzoeken. Maar waar vind je zo snel een geschikt nieuw onderkomen?

“Ik was bij E-cig4U (de winkel voor e-sigaretten aan ‘t Rond, red.) en daar liet ik vallen dat het zo hard gaat met de fietsenmakerij dat ik wel een pandje nodig had. Toen wezen ze me op de winkelruimte twee deuren verder, die al drie jaar leegstond.”

Deze dagen is Marco druk om Het Rond 5 te verbouwen en in te richten als een volwaardige fietsenmakerij. Wie straks bij hem binnen loopt kan onder het genot van een kopje koffie zien hoe Marco de fietsen repareert. Zijn werkplaats krijgt een prominente plek.

Gericht op sleutelen

“Zo kan iedereen zien wat hier gebeurt. Fietsenmakerij Woudrichem is puur gericht op sleutelen. Ik verkoop wel fietsen, maar dat wordt niet de hoofdzaak. Dat hoeft ook niet, want fietsen gaan, als je ze goed onderhoudt, erg lang mee. Het is een duurzaam vervoersmiddel en daar draag ik graag aan bij.”

Aan de andere kant komt een klein museum, met fietsen uit Marco’s persoonlijk collectie, zoals bijvoorbeeld de eerste toerfiets van Gazelle met handremmen - ‘Nog geproduceerd in Dieren’- en een fiets uit 1945 met daarbij een foto van zijn vader met eenzelfde rijwiel in toenmalig Nederlands-Indië.

Achter in het pand komt het kantoor, waar Esther zal gaan werken. “Zij heeft de boekhouding voor haar rekening genomen. Op dat vlak is ze beter dan ik. Het is de bedoeling dat zij ook gaat sleutelen, hoor. Esther wil het vak heel graag leren”, grijnst Marco.

Fiets huren

Wie graag een fiets wil huren kan eveneens terecht bij Fietsenmakerij Woudrichem. Ook hier betekent goede promotie het halve werk, blijkt uit het verhaal van Marco. “Toeristen worden vanaf De Mosterdpot en vanuit de historische haven al naar hier doorverwezen. Je kan vanuit Woudrichem natuurlijk hartstikke mooie tochten maken, zoals naar Slot Loevestein.”

In de eerste week van augustus hopen Marco en Esther hun nieuwe zaak aan Het Rond officieel te kunnen openen. Ze zijn blij met alle positieve reacties op hun onderneming, overigens de enige fietsenmakerij in het vestingstadje.

Dankbaar

“De inwoners van Woudrichem en andere ondernemers zijn erg enthousiast en daar ben ik ze erg dankbaar voor. Iedereen wenst ons succes en overal worden onze flyers uitgedeeld, zelfs bij de shoarmatent in de Kerkstraat. Dit is voor ons een droom die uitkomt.”

Fietsenmakerij Woudrichem is gevestigd aan Het Rond 5 in Woudrichem en te bereiken via 06-16082069 of info@fietsenmakerijwoudrichem.nl.

fietsenmakerijwoudrichem.nl