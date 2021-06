Basisschool Oudendijk organiseert alternatieve lammetjesdag

OUDENDIJK • De traditionele lammetjesdag van Basisschool Oudendijk is komen te vervallen en de school organiseert een alternatieve ‘open dag’.

In plaats van de optredens op school, staat er een toneelspel van de kleuters op Youtube en verschijnen er de komende tijd liedjes op Facebook.

Verrassingstasje

Peuters kunnen met een van hun ouders bovendien zelf een verrassingstasje met knutselmateriaal voor thuis ophalen. Ze kunnen dan uiteraard ook gelijk even in de kleuterklas kijken. Tot en met 15 juli kunnen de peuters en hun ouders terecht op Oudendijk 62A.

De school hoort graag vooraf wanneer er peuters aan de deur staan via: 0183- 30334 of info@bsoudendijk.nl. Bekijk alle filmpjes via de website.

