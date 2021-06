Gemeente Altena houdt miljoenen over

ALMKERK • “We zijn echt één gemeente Altena geworden”, zo stelde burgemeester Egbert Lichtenberg bij de perspresentatie van de jaarcijfers 2020 en kadernota 2022. Die ene gemeente hield in 2020 ook nog eens 6.207.000 euro in de knip.

Wethouder Financiën Hans Tanis schrijft het overschot vooral toe aan behoedzaam beleid, maar sluit ook de schaalvoordelen van een grotere gemeente niet uit. Voor het overschot van ruim zes miljoen euro heeft de gemeente al meerdere bestemmingen gevonden.

Zo wordt 3.367.000 euro uitgegeven in 2021, het gaat daarbij ook deels om de vergoedingen vanuit het Rijk voor de gevolgen van de coronapandemie.

Loevesteingracht, Rijswijkse Wiel, Vissershang

Voor een bedrag van 1.740.000 euro worden de Loevesteingracht, Rijswijkse Wiel en de haven van Vissershang uitgebaggerd.

Verder wordt een deel van het tekort op het sociaal domein weggewerkt en gaat er extra geld naar de mobiliteitsvisie. Voor een half miljoen euro is gekozen voor nieuw beleid in 2022. Zo krijgt Bibliotheek CultuurPuntAltena twee ton extra.

Verder trekt de gemeente meer geld uit voor zorgmijding en haar eigen dienstverlening. Bij de presentatie van de cijfers wierpen de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 al hun schaduw vooruit.

“We zijn blij, trots en dankbaar dat we de gemeente straks netjes achter laten voor een volgend college”, zo liet wethouder Tanis weten. Hij stelt dat het gehele collegeprogramma kan worden uitgevoerd.

Lasten omhoog met inflatie

De gunstige jaarcijfers en vooruitzichten in de kadernota betekenen dat de gemeentelijke lasten volgend jaar alleen met het inflatiepercentage omhoog gaan. Wel liet wethouder Tanis weten dat de gemeente nog sleutelt aan betere budgettering om te voorkomen dat jaarlijks miljoenen overschotten ontstaan.

Als enig minpuntje bij alle positieve cijfers noemde hij de tekorten op de jeugdzorg. In 2020 en 2021 komen eenmalige extra bijdragen vanuit het Rijk van 1,5 miljoen euro ter compensatie van de tekorten. De tekorten ontstaan vooral bij de langdurige jeugdzorg en door stijging van de tarieven.

Coronamaatregelen

In de jaarrekening 2020 is een speciale paragraaf opgenomen over de coronamaatregelen. In dat jaar is 1.105.000 euro uitgegeven, terwijl de gemeente vanuit het Rijk een bedrag van 1.697.000 euro ontving ter compensatie. Het overschot van 597.720 euro wordt in 2021 uitgegeven aan coronamaatregelen.

Zo ontving de gemeente Altena in 2020 273.000 euro meer inkomsten door meer begrafenissen dan verwacht. Voor de milieustations moest de gemeente juist meer kosten maken. Zo waren de personeelskosten 295.000 euro hoger, doordat in de coronatijd meer afval werd ingeleverd dan voorzien.

Ook voor ICT, niet verreden ritten met de deeltaxi, vroegschoolse educatie en gymvervoer naar het zwembad gaf ze meer geld uit. Minder inkomsten kreeg Altena door het schrappen van huur voor sportaccommodaties, welzijnsaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Ook miste de gemeente leges voor evenementen en vuurwerk. Verder inde Altena 35.000 euro minder aan toeristenbelasting in 2020.

In 2021 wordt naar verwachting bijna drie ton uitgegeven voor lokale culturele voorzieningen, voor vrijwilligersorganisaties is 26.197 euro beschikbaar voor compensatie vanwege de coronapandemie.

Noodopvang

De extra noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep leveren een rekening van 95.000 euro op. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart van dit jaar moest de gemeente 60.000 euro meer kosten maken voor meer stembureauleden en materialen, zoals spatschermen. Het tellen van alle stemmen op drie centrale locaties is zo goed bevallen, dat dit ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt ingezet.

Tropenjaren

Naast een blije wethouder Financiën was ook burgemeester Egbert Lichtenberg content. ‘’Dit is het tweede jaar van de gemeente Altena en ondanks het coronajaar is het toch gelukt om alle harmonisaties door te voeren, daar ben ik trots op. Het waren tropenjaren, maar we zijn dit jaar echt één gemeente Altena geworden.”