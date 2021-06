Gereformeerd Veen bouwt nieuwe kerk

VEEN • De Gereformeerde Gemeente in Veen bouwt een nieuwe kerk aan de Mussentiend. Komend najaar wordt de kerk uit 1962 gesloopt en begin 2022 start volgens planning de bouw van de nieuwe kerk.

De zondagse erediensten worden tijdens de bouw in een bedrijfshal aan de Veensesteeg gehouden.

De kerk dateert uit 1962, maar kampt met betonrot. In 2008 werd de fundering verstevigd met een garantie van vijftien jaar tegen verdere betonrot. Tijdens die onderhoudsbeurt kwam ook al de wens naar voren om meer zaalruimtes voor andere activiteiten, ook de consistorie werd te klein.

Sparen

“In 2014 hebben we alle opties bekeken en is besloten om te sparen voor een nieuwe kerk”, zo vertelt Bas-Jan Bax van de bouwcommissie. “We hadden een streefbedrag van 500.000 euro bepaald en een activiteitencommissie gevormd om dat geld in te zamelen. Toen het streefbedrag binnen was, hebben we in mei 2019 het besluit tot nieuwbouw opnieuw aan onze leden voorgelegd.”

Voorwaarde voor verdere stappen was dat 75 procent van de leden moest instemmen, zo vertelt kerkenraadslid Bertus van Waaijenberg. Met het besluit tot nieuwbouw wordt tegelijkertijd het huidige parkeerprobleem opgelost. Bij de huidige kerk is nauwelijks parkeergelegenheid, zodat auto’s parkeren in de omliggende straten.

500 kerkgangers

De nieuwe kerk is ontworpen door Born Architecten uit Sommelsdijk en biedt straks plaats aan 500 kerkgangers. In het plan is een optie opgenomen om uit te breiden met een gaanderij voor 100 extra zitplaatsen. In totaal worden vier bijzalen plus een consistorie naast de kerkzaal gebouwd.

Verder wordt voorzien in een opbaarruimte, deze ontbreekt nu nog in het dorp Veen.

“We hebben rond de kerk een grote tuin, het bouwvlak was dus groot genoeg. Voor de kerk komen straks parkeerplaatsen met grasbeton, zodat het groene karakter niet helemaal verdwijnt. De pastorie blijft wel behouden. Met de nieuwe kerk wordt straks ook het aanzien van het centrum van het dorp versterkt”, zo laat Bax weten.

In de nieuwe kerk is tevens aandacht voor duurzaamheid. Zo krijgt de kerk zonnepanelen en een warmtepomp.

Alvorens de nieuwbouw begint, wordt komend najaar de huidige kerk gesloopt. De gemeente had contacten met enkele kerken voor tijdelijk gebruik, maar koos uiteindelijk voor een bedrijfshal aan de Veensesteeg.

Eigen kerktijden aanhouden

Waaijenberg: “Vanwege corona bleek een andere kerk toch lastig, De loods bleek zo een ideale oplossing. Nu kunnen we gewoon onze eigen kerktijden aanhouden.”

Als lid van de kerkenraad heeft hij heel veel waardering voor al het werk dat door de diverse commissies wordt verzet voor de nieuwe kerk. Zo heeft een speciale orgelcommissie al een vervangend orgel gevonden in Sexbierum. Het Bakker-Timmenga orgel dateert uit 1911 en vanwege omvorming van de kerk daar tot maatschappelijk centrum kwam het beschikbaar. Orgelbouwer Pels-Van Leeuwen bouwt het pijporgel op in de nieuwe kerk.

Bijbeltekst

Wie de kerk in Veen binnenstapt, ziet een klassiek kerkinterieur met preekstoel, kerkbanken strak in het gelid en een kerkorgel. In de aanbouw staan geen kerkbanken, maar losse stoelen om zo plaats te bieden aan de 560 gemeenteleden. Boven de preekstoel prijkt een bijbeltekst uit Psalm 89, een tekst waar de gemeente zeer aan gehecht is.

Het tableau krijgt straks een plek in de nieuwe kerk. Niet alles gaat mee naar de nieuwbouw. Zo mogen de kerkbanken wel mee naar het tijdelijke onderkomen in de loods, maar keren ze niet terug in de nieuwe kerk.

Emotioneel afscheid

Kerkenraadslid Bertus Waaijenberg heeft veel herinneringen liggen in de kerk en voorziet dat het afscheid van de kerk emotioneel zal zijn. “Ik ben al vanaf 1977 kerkenraadslid en heb vijf predikanten meegemaakt. Zelf had ik hier misschien nog wel willen blijven, maar we doen dit echt voor ons nageslacht.”

Hij schrijft samen met enkele anderen aan een boek over de geschiedenis van de gemeente, die werd gesticht in 1835. In 1921 sloot de gemeente zich aan bij het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Dat jubileum werd recent herdacht door de gemeente.