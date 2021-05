Werkendamse basisschool zoekt plek voor steen uit 1835

WERKENDAM • De Werkendamse basisschool ‘t Kompas zoekt een plek voor een bijzondere steen uit 1835. ‘We moeten er iets mee doen.’

Bij de recente sloop van de oude basisschool ‘t Kompas aan de Snellenweer in Werkendam werd even gevreesd dat ook de oude herdenkingssteen uit 1835 was gesneuveld.

Maar voormalig directeur Herbert Schaap had al in 2017 een vooruitziende blik en liet de steen verwijderen. Anno 2021 ligt de steen opgeslagen in Tienhoven aan de Lek, wachtend op een nieuwe plek ergens in Werkendam.

Jurgen Braun, werkzaam bij restauratiebedrijf Meesters in Tienhoven en eerder lid van het bestuur van de school, begroet huidig schooldirecteur David Hulshoff op de werkplaats als een oude bekende. Als ouder van een leerling was hij in 2017 betrokken bij het verwijderen van de steen uit 1835. “Hij was behoorlijk zwaar en hier in de werkplaats hebben we de specieresten verwijderd.”

Maand werk

Braun schat in dat het uithakken van de letters destijds wel zo’n maand werk kostte. Herbert Schaap herinnert zich nog dat de architect van het Vlechtwerk het technisch te moeilijk vond om de steen een plekje in de nieuwbouw te geven, vooral vanwege de grootte van de steen: 115 x 86 centimeter, met een dikte van 9,5 centimeter.

“Voor ons was het wel belangrijk deze geschiedenis van ‘t Kompas mee te nemen. Het doel was om deze steen in een stalen frame te plaatsen en een mooie plek te geven in de school, samen met de oude schoolbellen.”

De steen in de inmiddels gesloopte school, samen met de oude schoolbel van de Hoogstraatschool. foto: Hannie Visser-Kieboom

Maar al voor de verhuizing van ‘t Kompas in februari 2018 vertrok directeur Herbert Schaap, zodat het plan nooit uitgevoerd werd. De steen uit 1835 is al een keer eerder verhuisd van de oude Hoogstraatschool naar ‘t Kompas aan de Snellenweer.

Bij de opening van die school in 1974 werd opnieuw een herdenkingssteen geplaatst, beide herdenkingsstenen zijn van Belgisch hardsteen gemaakt.

Beoefening van deugd en wijsheid

Op de steen uit 1835 wordt gesproken over ‘beoefening van de deugd en wijsheid’, met de namen van toenmalig burgemeester G. van Houweninge en schoolopziener Herman Eliza Verschoor uit Sleeuwijk.

Een schoolopziener was in de 19e eeuw belast met het aanstellen van het onderwijzend personeel en toezicht op het onderwijs. Verschoor was opziener in Altena, maar ook in dorpen buiten de regio.

David Hulshof ziet de steen in Tienhoven voor de eerste maal, twee jaar geleden werd hij directeur van basisschool ‘t Kompas.

Plekje geven

‘’Ik wist helemaal niets van deze stenen, vooral die van 1835 is bijzonder. Maar het is zonde dat hij hier ligt te verstoffen, we moeten er iets mee doen. Ik ga zeker kijken of we hem een plekje kunnen geven in de school of misschien elders in Werkendam.”