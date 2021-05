25 jaar Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland

WERKENDAM • De Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland is 5 mei 1996 officieel opgericht en bestaat nu 25 jaar. De vereniging stelt zich ten doel het museum financieel te steunen, maar leden werken ook als ambassadeurs aan de bekendheid van het museum.

Sint-Elisabetshvloed

Nu is 25 jaar in relatie tot de herdenking van 600 jaar Sint-Elisabethsvloed en het ontstaan van de Biesbosch relatief kort.

Toch wil de vereniging samen met de leden bij dit bijzondere jubileum stilstaan, zodra het Biesbosch Museumeiland de deuren weer mag openen na versoepeling van de coronamaatregelen.

Klein presentje

Om de leden alvast te bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren worden zij verrast met een klein presentje als dank. Het eerste bedankje is woensdag uitgereikt aan één van de leden van het eerste uur, Jaap de Pender uit Werkendam.

Naast Vriend van het Biesbosch Museumeiland verricht De Pender al 22 jaar vrijwilligerswerk in het museum. Het initiatief voor de oprichting van de Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland werd in 1996 genomen door Wim Drooger uit Zwijndrecht.

In de voorbije 25 jaar heeft de vereniging jaarlijks projecten gefinancierd, zoals de inrichting van de Huib den Tuinder-bibliotheek in het vernieuwde museum, de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethsvloed, het vertalen van teksten in het museum voor buitenlandse bezoekers en de bewegwijzering in het buitenmuseum De Pannekoek.

Biesonder

Het jaarlijkse onderhoud van de grienden in het buitenmuseum wordt eveneens bekostigd door de Vrienden. Vorige zomer heeft de vereniging meebetaald aan parasols op het terras van het restaurant Biesonder.

Vanwege het 25-jarig jubileum wil de Vereniging dit jaar financieel bijdragen aan de expositie die wordt ingericht over 600 jaar Sint-Elisabethsvloed.

Een extra bijdrage bovenop de jaarlijkse contributie van 25 euro is dan ook meer dan welkom.

Ook zoekt de vereniging nieuwe vrienden om zo het museum blijvend te ondersteunen in deze moeilijke tijd, het museum is al een half jaar gesloten vanwege de coronapandemie.

Streepje voor

Vrienden hebben een streepje voor bij het museum, zo mogen zij het gehele jaar met twee personen gratis het museum bezoeken. Ook worden vrienden uitgenodigd voor bijzondere lezingen en openingen van exposities in het museum.

Aanmelden als vriend kan via onderstaande link.

www.biesboschmuseumeiland.nl/steun-en-vrienden