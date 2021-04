Nieuwendijks orkest repeteert in buitenlucht

NIEUWENDIJK • Het opleidingsorkest van fanfare ONS uit Nieuwendijk is afgelopen week gestart met het repeteren.

Niet in ONS Huis, maar in de buitenlucht. Na vijftien weken zonder wekelijkse repetitie was het genieten om weer samen muziek te maken.

De wind zorgde soms voor rondvliegende muziek en omvallende lessenaars, maar dat mocht de pret niet drukken.

“Zolang wij nog niet binnen mogen repeteren is dit een prima alternatief”, laten de muzikanten weten.