Ook kinderen Verschoorschool Sleeuwijk doen mee aan Koningsspelen

SLEEUWIJK • De leerlingen van de Verschoorschool in Sleeuwijk hebben vrijdag de Koningsspelen gevierd.

De dag werd gestart met een zelf meegebracht ontbijtje. Al eerder deze week is in de groepen besproken waarom een gezond ontbijt belangrijk is en wat er bij een gezond ontbijt hoort.

Rico Verhoeven

Daarna keken de leerlingen naar de workout van Rico Verhoeven, die op ZappSport werd uitgezonden. Ook dansten ze op het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen.



Buiten op het plein waren spelletjes klaargezet waar iedere groep een uur gebruik van kon maken.

Tussendoor werd er door de ouders van de oudervereniging gezorgd voor een lekker tussendoortje.

De dag werd verder in alle groepen op een leuke en gezellige manier ingevuld; er werden kronen gemaakt, een quiz gespeeld, gedanst en nog veel meer.