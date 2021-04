De Pomp organiseert tweede Reconnect Youth in meivakantie

REGIO • Na het succes van de eerste editie organiseert jongerencentrum De Pomp in de meivakantie samen met organisaties en verenigingen uit Altena wederom tal van buitenactiviteiten voor jongeren van 12 t/m 23 jaar.

Deze activiteiten vinden plaats in heel Altena. Jongeren kunnen zich vanaf inschrijven via onderstaande website. De activiteiten vinden plaats van maandag 3 t/m vrijdag 7 mei.

Deelname is dankzij een subsidie van Kiwanisclub Heuden & Altena volledig gratis. (Sport-)verenigingen, jongerenorganisaties en lokale bedrijven bundelen hun krachten om een aantrekkelijk en coronaproof programma aan te bieden.

Zo kan er worden geklommen in het klimpark in Hank, is er een speciale ‘extreme fit challenge’ van Studio Aktief in Giessen en zijn er nog tal van andere activiteiten.

www.reconnectyouth.nl