Buitenlesdag op basisschool De Peppel in Dussen

DUSSEN • Kinderen van basisschool De Peppel in Dussen hebben dinsdag verschillende lessen in de buitenlucht gevolgd.

Voorlezen op het schoolplein, verkeersborden zoeken in het dorp of spelling op het grasveld. Even niet binnen leren, vanaf een stoel in het lokaal, maar lekker naar buiten met de hele klas.

Zo had groep 4 een les over ‘woordtrappen’, écht op de buitentrap voor de school.