Bouw van acht sociale huurwoningen Zandweide Dussen gestart

DUSSEN • In de Dussense uitbreidingswijk Zandweide is dinsdagmorgen gestart met de bouw van acht sociale huurwoningen.

Aan de Schenkelkamp ontwikkelt dochteronderneming en projectontwikkelaar Bouwlinie acht sociale nul-op-de-meterhuurwoningen voor woningcorporatie Bazalt Wonen.

Het was aan Hans Tanis, wethouder van de gemeente Altena, en Gerrit Breeman, directeur bestuurder van Bazalt Wonen, om dinsdag in alle vroegte de eerste heipaal van het nieuwbouwproject te slaan.

Een- en tweepersoonshuishoudens

De huizen zijn geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens en hebben twee slaapkamers. Er is naast een woonkamer, slaapkamer en badkamer dus nog een extra slaap- of werkkamer.

De woningen liggen prachtig gelegen in de jonge wijk Zandweide in Dussen, autoluw en in het groen. Bijzonder kenmerk is dus dat de woningen rug aan rug geschakeld zijn; iedere woning heeft een eigen tuin aan de voorzijde, afgescheiden door een schutting of begroeiing.

In rap tempo ontwikkeld

De acht sociale huurwoningen zijn in een rap tempo ontwikkeld.

Breeman is blij om te zien dat de bouw is gestart. “Er is en blijft veel vraag naar sociale woningbouw in de regio. Als woningcorporatie zetten wij ons in om aan die vraag te kunnen voldoen. Met deze acht energieneutrale huurwoningen voegen we een prachtig rijtje woningen toe aan het huuraanbod in de gemeente Altena.”

Wethouder Tanis sluit zich hierbij aan. “Het is erg fijn dat er ook in Dussen weer nieuwe duurzame sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Er is grote behoefte aan woningen geschikt voor starters, ook in de sociale huursector. De bouw van deze woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens sluit daar goed bij aan.”

Energieneutraal

Nul op de meter houdt in dat het huis energieneutraal is. Het huis wekt met een warmtepomp en zonnepanelen net zoveel energie op als het, bij een gemiddeld gebruik, verbruikt.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is het nodig om tijdig ingeschreven te staan bij het regionale woonruimteverdeelsysteem Woongaard. De woningen in Dussen worden zo’n drie tot zes maanden voor oplevering, midden volgend jaar, te huur aangeboden via de website.

www.woongaard.com