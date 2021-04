Werk aan Schoenriemsebrug tussen Woudrichem en Almkerk is klaar

WOUDRICHEM/ALMKERK • Wethouder Roland van Vugt heeft maandag de laatste handeling aan de Schoenriemsebrug, de nieuwe verkeersbrug tussen de Woudrichemseweg en de Almkerkseweg, verricht.

Van Vugt draaide de laatste moer van de brug aan. Het was de bedoeling dat maandagochtend ook gelijk de opening van de nieuwe Schoenriemsebrug zou zijn. Maar door het koude weer van afgelopen hebben de werkzaamheden wat vertraging opgelopen.

De oude betonnen brug was versleten. In korte tijd, vijf weken, is de oude brug gesloopt en is een nieuwe, bredere brug aangelegd.

Door een noodbrug heeft het verkeer nauwelijks hinder ondervonden.