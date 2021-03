Jeffrey Bouman vindt eerste kievitsei in Genderen

GIESSEN • Het was Jeffrey Bouman, één van de nieuwe vrijwilligers, die maandagmiddag het allereerste kievitsei in Altena vond op een perceel van boer Dirk van Wijk in Genderen.

Samen met de ervaren weidevogelaar Rinus Punt waren de twee al een week lang op zoek geweest, toen het oog van Jeffrey plotseling op het eerste kievitsei van het nestje viel.

“Ik heb nog nooit zoveel proefnestjes gevonden”, zegt Rinus. “Dat belooft wat voor het komende seizoen. Ik heb mijn nieuwe vogelvriend met plezier les gegeven”, lacht hij, “Jeffrey heeft er echt gevoel voor. Hij hoorde zelfs de veldleeuweriken zingen.”

26 nieuwe vrijwilligers

Nooit telde de Weidevogelgroep Altena zoveel nieuwe vrijwilligers met maar liefst 26 nieuwe weidevogelaars is de groep fors uitgebreid.

Naast een achtste is nu ook een negende loopgroep in de buurt van Woudrichem in het leven geroepen.

Meer dan honderd vrijwilligers trekken de komende maanden de akkers en weilanden in om de nesten van weidevogels op te sporen om ze in samenwerking met boeren en loonwerkers te beschermen tegen de noodzakelijke landbouwwerkzaamheden.