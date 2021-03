Oranje Nassauschool in Veen wint planten met afvalbingo

VEEN • De Oranje Nassauschool in Veen is de winnaar van de afvalbingo van de Landelijke Opschoondag 2020. De school kreeg donderdag uit handen van wethouder Roland van Vugt planten voor in de aula.

Maar liefst 280 Veense scholieren gingen in september met grijpers en vuilniszakken het dorp in om zwerfafval te verwijderen.

Volgens docent Arjan leeft het onderwerp zwerfafval erg onder de leerlingen en pakten ze het fanatiek aan.



Flesjes en luiers

De kinderen troffen van alles aan op straat, tussen struiken en in het riet, zoals flesjes, blik, touw, banden en zelfs luiers.



Wethouder Van Vugt laat weten trots te zijn op de leerlingen.