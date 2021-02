Politie beboet snelheidsduivels op Bandijk Werkendam

WERKENDAM • Team Verkeer van de politie heeft zondag op de Bandijk in Werkendam een verkeerscontrole gehouden en daarbij zijn een hoop snelheidsovertredingen geconstateerd.

In de Noordwaard bij Werkendam was het in de ochtend al erg druk met veel verkeer.

Rijbewijs ingevorderd

Acht keer is er een proces-verbaal uitgeschreven, waarbij twee keer een rijbewijs ingevorderd is.

Team Verkeer heeft snelheden gemeten tussen 91 en 130 kilometer per uur, waar een snelheid van 60 kilometer per uur toegestaan is.

Vanwege het mooie weer voerde de politie zondag samen met Staatsbosbeheer diverse controles uit in en rondom de Biesbosch.

Toestroom

Staatsbosbeheer ontving signalen dat er zondag vanwege het mooie weer een grote toestroom zou zijn naar het water en het land in en rondom de Biesbosch. Staatsbosbeheer en politieteam Dongemond hebben hierin samen opgetrokken en diverse plekken preventief bezocht.

Ook de Landelijke Eenheid was aanwezig op het water.