Andelse Emiel, Armanda en Jessica willen ‘meer woningen voor haalbare prijs’ in hun dorp

ANDEL • Twintigers Emiel Groenenberg, Armanda Bouman en Jessica de Cloe kunnen maar geen betaalbaar huis vinden in hun eigen dorp. ‘Andel is waar ik mijn basis en sociale kring heb.’

“Er zijn al zeker vijf mensen van mijn leeftijd die ik kan opnoemen die graag in Andel zouden blijven, maar niets betaalbaars kunnen vinden en dus waarschijnlijk uiteindelijk weg gaan trekken uit Andel”, schreef Jessica de Cloe (23) in januari in een brief aan de gemeenteraad.

Ze heeft plannen om, als de kans zich voordoet, op zichzelf te gaan wonen en ook zij zou graag in Andel blijven. “Andel is waar ik mijn basis en sociale kring heb.”

Boerengroen

Ze had haar oog laten vallen op de vijftien nieuwe huurappartementen aan de Boerengroen, maar die waren al snel vergeven. “Het merendeel van die nieuwe bewoners komt van buitenaf”, stelt ze teleurgesteld.

Dorpsgenoten Emiel Groenenberg (25) en Armanda Bouman (28) hebben eveneens weinig geluk in het vinden van een geschikte woning in hun huidige woonplaats.

Net als Jessica staan ze ‘relatief kort’ ingeschreven voor een sociale huurwoning. “Het valt me op dat er niet heel veel bekend wordt gemaakt over vroeg inschrijven”, zegt Armanda. “Je moet relatief vroeg ingeschreven staan wil je kans maken op het huren van een woning. De kans is er dus dat je je te laat inschrijft, omdat je, als je jonger bent, hier nog niet veel mee bezig bent en ook niet bezig hoeft te zijn.”

Particuliere markt te duur

Via de particuliere markt is het voor de drie simpelweg te duur, vertelt Emiel. “Via makelaardijen een woning vinden is iets eenvoudiger, maar daar speelt over het algemeen de vraagprijs een rol. Omdat ik alleenstaand ben, is het lastig om voor een acceptabele en haalbare prijs een woning te vinden.”

Armanda vult aan: “We kennen mensen uit de buurt die een woning via via hebben kunnen bemachtigen. Je moet dus de juiste mensen kennen wil je ergens kans maken op een woning. Ook zijn de woningen waarvoor je wél in aanmerking komt vaak erg duur. Je zit vaak op een derde van je inkomen aan huur. En dan is nog niet eens gas, water en licht meegerekend.”

En dat terwijl Jessica, Emiel en Armanda graag in Andel zouden blijven.

Dorpse sfeer

“De dorpse sfeer, ons kent ons”, beschrijven Jessica en Armanda. “De sfeer vinden we gemoedelijk en vertrouwd en onze familie en vrienden wonen in de buurt. Wij zitten hier in het dorp aangesloten bij een kerk, wat wij erg fijn vinden. Het is een mooi dorp, waar wij fijn en rustig wonen. Er is weinig twijfel geweest om ergens anders te willen wonen.”

Jessica werkt bovendien als laborante in Giessen, een dorp verderop. Emiel wil vanwege zijn vrienden en voetbalclub Sparta’30 in ieder geval niet te ver verhuizen. “Omliggende dorpen zouden ook een optie kunnen zijn, wanneer hier haalbare mogelijkheden worden geboden.”

Haalbaar en betaalbaar

‘Haalbaar’ is een woord dat vaker valt in het gesprek met het drietal, net als ‘betaalbaar’ en ‘goedkoper’.

“Als ik naar mijzelf kijk is het onmogelijk om met het bedrag dat ik kan lenen een starterswoning te kopen, omdat deze echt ontzettend duur zijn”, zegt Jessica, die om gezondheidsredenen geen 40 uur per week kan werken. “De prijs ligt uitermate hoog voor starters, zoals ik.”

Samen met Emiel en Armanda zou ze dan ook graag zien dat de gemeenteraad zich hard maakt voor de bouw van meer huur- en koopwoningen met een acceptabele en haalbare prijs, voor zowel starters als alleenstaanden.

“Wanneer gekeken wordt naar de bouw van huurwoningen of -appartementen in de afgelopen vijf jaar in deze regio, zijn de aantallen vrij laag. In deze periode zijn het vooral particulieren geweest die complexen hebben gebouwd en deze beschikbaar hebben gesteld voor huur”, constateren ze.

Dubbele prijs

Ze zien daarnaast dat starterswoningen vaak weer voor de ‘dubbele prijs’ verkocht worden en dat vraagprijzen met ‘flinke bedragen’ overboden worden.

“Momenteel is het voor de middenklasse niet te doen om een woning te kunnen kopen. Je zou, bij wijze van, hoogopgeleid moeten zijn en een goed verdienende baan moeten hebben om het in je eentje voor elkaar te kunnen krijgen.”

Voorrangsregeling

Het drietal pleit voor een ‘voorrangsregeling’ voor huidige inwoners van een dorp of de gemeente ten opzichte van investeerders, die woningen doorverkopen of verhuren.

“Om nu een woning of appartement te kunnen krijgen wordt vooral uitgeweken naar de steden zoals Breda of Den Bosch. Hierdoor verlaten bekende mensen een dorp zoals Andel, waardoor ook verenigingen gekort worden op het ledenaantal.”