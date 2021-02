CDA stelt vragen over drugsgebruik onder jongeren in Altena

ALTENA • Naar aanleiding van een reportage in Nieuwsuur over het toegenomen drugsgebruik onder jongeren heeft CDA-raadslid Tineke Zaal vragen gesteld over de situatie in Altena.

Zaal wil onder meer van het college weten of door de coronaproblematiek het drugsgebruik onder jongeren in Altena verergerd en als dit niet inzichtelijk is, of het collega dan bereid is hiernaar onderzoek te doen.

Mocht er sprake zijn van een toename, dan dringt het CDA aan op het snel en adequaat ondernemen van actie.