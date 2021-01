SGP’ers steken zorgmedewerkers in Altena hart onder de riem

ALTENA • Werkendammers Arie Rijneveld en Peter Noordergraaf, kandidaten voor de SGP tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen, hebben in heel Altena stroopwafels uitgedeeld aan zorgmedewerkers om hen een hart onder de riem te steken.

Bij de zorginstellingen Goezate in Werkendam, De Notenhoff in Andel, De Lemmenskamp in Woudrichem, Wijkestein in Wijk en Aalburg, Antonia en Altenahove (Almkerk) en Aernswaert in Hank werden stroopwafels gebracht.

Hard werken

Peter Noordergraaf, tevens raadslid voor de SGP in Altena, vertelt: “We hebben zoveel mogelijk instellingen bezocht, aangezien ik als raadslid weet dat al deze mensen ontzettend hard werken om de zorg te kunnen leveren.”

De zorg staat momenteel onder zware druk. Met deze actie wil de SGP daarom alle zorgmedewerkers in Nederland een hart onder de riem steken.

Belang van goede zorg

“In deze moeilijke tijd zien we het belang van goede zorg”, zegt Arie Rijneveld. “Het zorgpersoneel gaf aan dat ze een zware tijd hebben gehad. Wij vinden het belangrijk om onze waardering daarvoor te laten blijken.”

De zorgmedewerkers reageerden positief op de actie. “Deze omstandigheden hakken erin bij het personeel. Deze traktatie hebben ze erg gewaardeerd.”

In de afgelopen week hebben SGP-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen stroopwafels bezorgd bij zorginstellingen in hun eigen gemeente.

Rijneveld staat bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart op plaats 11 voor de SGP, Noordergraaf staat op plek 25. Ook wethouder Hans Tanis staat op de lijst, op de zestiende positie.

In totaal zijn er door heel Nederland 13.500 stroopwafels bezorgd.