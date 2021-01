Groep 3 Verschoorschool viert Letterfeest thuis

SLEEUWIJK • De kinderen van groep 3 van de Verschoorschool in Sleeuwijk hebben het afgelopen half jaar alle letters en klanken geleerd en kunnen deze nu ook allemaal lezen. Daar hoort normaal gesproken een groot feest bij op school: het Letterfeest. Maar vanwege corona moest het op een andere manier gevierd worden.

De juf had bij alle kinderen al eerder deze week een verrassingstasje gebracht met de benodigdheden voor het Letterfeest.

Verstoppen

De vaders en moeders zaten in het complot en hebben de tasjes een week lang moeten verstoppen.

Vrijdag was het dan zover. De kinderen mochten thuis kijken wat er in het tasje zat: een brief, een strook om een muts te maken, een speurtocht, een bingokaart en een cadeautje.

Op de brief stonden de activiteiten die ze deze dag zouden gaan doen. Allereerst maakten ze een mooie lettermuts van de strook, daarna speelden we online letterbingo en wonnen alle kinderen een mooie boekenlegger.

Speurtocht

Ondertussen hadden de vaders en moeders thuis de speurtocht al uitgezet en konden de kinderen in hun eigen huis opzoek naar alle opdrachten.

De oplossing van de speurtocht was: ‘Letterfeest is top!’. Nou en dat was het zeker!

Aan het eind van deze feestelijke dag kwamen de kinderen om de beurt op school langs om nog een cadeautje, letterkoekjes en natuurlijk het Letterdiploma op te halen.