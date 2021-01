GDC-oprichter en erelid Jo Lankhaar overleden

WIJK EN AALBURG/GENDEREN/EETHEN • Jo Lankhaar, de laatste nog levende oprichter en erelid van voetbalvereniging GDC, is donderdag overleden.

Lankhaar is 97 jaar geworden. Jo en en zijn vrouw Hennie vierden in oktober vorig jaar nog hun albasten huwelijksjubileum in Wijkestein in Wijk en Aalburg.

Hij heeft vanaf de oprichting van GDC in oktober 1955 tot het moment dat hij een stapje terug deed diverse functies gehad, eerst nog binnen SDO, dat later GDC werd.

Hij was niet alleen speler bij de club, maar hij was lange tijd ook secretaris, scheidsrechter, lotto- en toto-ophaler en correspondent. Vaak schreef hij voetbalverslagen in Het Nieuwsblad het Land van Heusden en Altena.

Onderscheiding

Van de KNVB heeft hij ook een onderscheiding gekregen in de vorm van een gouden speld.

“Trouw en fanatiek als Jo was, belde hij steevast op het eind van de zaterdagmiddag wat GDC 1 gedaan had”, laat het bestuur van de Eethense voetbalvereniging weten.

“Verdriet overheerst nu, maar onze gedachte gaan uit naar zijn vrouw en familie. Jo, bedankt voor wat je voor onze club hebt betekend en de betrokkenheid tot op het laatste moment.”

Het bestuur en de club wensen zijn vrouw Hennie en zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen ontzettend veel sterkte om dit verlies te dragen.