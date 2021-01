Gaby Ermstrang bij beste bruidsfotografen van de Benelux

WOUDRICHEM • Donderdagavond 20:00 uur: de top 20 bruidsfotografen van de Benelux zit klaar voor de bekendmaking van de winnaars van de Masters of Wedding Photography. Onder hen de Woudrichemse Gaby Ermstrang.

Ieder kwartaal mogen professionele bruidsfotografen uit de Benelux maximaal vijftien foto’s insturen. Per ronde buigt een wisselende, driekoppige vakjury van gerenommeerde, internationale bruidsfotografen zich over de ingezonden foto’s. Schuiven twee van de drie juryleden de foto naar voren, dan wint de foto een award. In 2020 werden 8868 foto’s ingestuurd door 264 afzonderlijke trouwfotografen.

Gaby ontving in 2020 voor zeven foto’s een award en valt daarmee net buiten de top 10, waarin de hekkensluiters acht awards in ontvangst namen. Toch mag ze zich nog steeds tot de 20 beste trouwfotografen van de Benelux rekenen.

Bewonder

“Ik sta nu in een lijstje met fotografen die ik enorm bewonder. Nu mag ik me één van hen noemen. De winnaar van vorig jaar had acht awards. Dan zijn die zeven van mij zo slecht nog niet.“

De Masters of Wedding Photography is een van de drie fotowedstrijden waar Gaby ieder kwartaal foto’s voor aanlevert. Iedere fotowedstrijd heeft zijn eigen vereisten. Gaby kiest de foto’s voor iedere wedstrijd daarom zorgvuldig uit. “Na iedere bruiloft plaats ik foto’s in een speciale map en op het moment dat ik de foto’s moet insturen, dan ga ik de map door. Sommige foto’s neem ik gerust 30 keer onder de loep voor ik ze instuur of besluit uit de map te gooien.”

Kinderen

Op de awardwinnende foto’s van Gaby schitteren vaak kinderen. Nieuwe bruidsparen kiezen haar daar ook vaak op uit. “Ik trek veel bruidsparen aan die al kinderen hebben. Ze weten door mijn eerdere foto’s dat ik als fotograaf oog heb voor hun kinderen en dat vinden ze vaak veel belangrijker dan dat ik de hele tijd achter hen aanloop. 50 procent van de bruidsparen waar ik komend seizoen mag gaan fotograferen heeft kinderen. Die awards hebben daar dus zeker aan bijgedragen.”

Of Gaby tijdens de bruiloften nog aan de wedstrijden denkt? “Nee, dan ben ik er echt niet mee bezig. Ik ga echt niet de deur uit met het idee dat ik vandaag even award winning foto’s ga schieten. Ik maak de foto’s voor mijn klanten. Maar als ik een bepaalde setting tegenkom, dan maak ik daar wel gebruik van.”

Toch moet je het moment ook kunnen zien. “Een collega keek me eens verbaasd aan toen ik met mijn witte blouse op de grond ging liggen. Tot ze het resultaat zag. Zo had ze er zelf nooit naar gekeken.“

Marianne van de Werken