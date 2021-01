AltenaLokaal stelt vragen over bijstand

ALTENA • AltenaLokaal wil weten of ook in de gemeente Altena mensen in de bijstand geld hebben moeten terugbetalen.

Raadsleden Henri Boevé en John Bakker stellen de kwestie aan de kaak bij het college, nadat in de gemeente Wijdemeren een vrouw 7000 euro moest terugbetalen vanwege onterecht ontvangen bijstand, omdat zij boodschappen kreeg van een familielid.

De gemeente is hierachter gekomen, doordat sociaal rechercheurs bij een onaangekondigd huisbezoek een tas met boodschappen aantroffen. Omdat dit als verdacht is aangemerkt, vond er nader onderzoek en een ondervraging plaats.

“Door de landelijke cliëntenraad is aangegeven dat deze casus niet op zich staat, maar dat terugvordering na ondersteuning en giften door familie, vrienden en anderen veel vaker en in meer gemeenten voorkomt”, stellen Boevé en Bakker, die daarom weten hoe het in de gemeente Altena gesteld is. Ze willen onder meer weten hoe vaak geld wordt teruggevorderd en om wat voor bedragen het dan gaat.

En: “Wordt er bij het terugvorderingsbeleid onderscheid gemaakt door wie of wat de ondersteuning cq gift afkomstig is, bijvoorbeeld van familie, vrienden, buren, voedselbank, de kerk of andere maatschappelijke organisaties?”

Daarnaast wil AltenaLokaal weten of het college het redelijk dat mensen de tegenwaarde van een dergelijke gift zoals etenswaren, een pan soep en andere essentiële zaken moeten terugbetalen.

Menselijke maat

“Naar aanleiding van deze zaak is er veel onrust ontstaan. Een veelgehoorde opvatting is dat de menselijke maat verdwenen is bij de uitvoering van de participatiewet”, weten Boevé en Bakker. Ze willen dan ook weten of het college deze opvatting deelt.

Vanwege de maatschappelijke onrust hoopt het tweetal op een snelle beantwoording van de schriftelijke vragen.