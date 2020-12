Werkendamse aannemer voor bruggetje Jannezand

HANK/WERKENDAM • Aannemingsbedrijf De Vries uit Werkendam krijgt van de gemeente Altena de opdracht voor de restauratie van het bruggetje Jannezand in Hank.

De Vries heeft de laagste prijs geboden en het restauratieplan is positief beoordeeld door de Archiefkring Hank en de monumentencommissie (commissie ruimtelijke kwaliteit).

Met de restauratie is een bedrag van 326.000 euro gemoeid en de werkzaamheden zijn in de eerste helft van 2021 afgerond.

Dat is later dan gepland, omdat het college het aanbestedingstraject nog eens goed tegen het licht wilde houden. Daarover was ‘ruis’ ontstaan, vertelt wethouder Paula Jorritsma.

Goed natrekken

“Gezien de grootsheid van dit dossier en het feit dat het al jaren speelt, wilden we dit nog eens goed natrekken. We wilden zeker weten dat de aanbesteding goed is doorlopen, want het gaat hier wel om gemeenschapsgeld.”



Bij de check kwamen overigens geen verrassingen op tafel, waardoor het college de opdracht voor de restauratiewerkzaamheden dus officieel kan gunnen aan het Werkendamse bedrijf.

Hillegatse sluis

Ondertussen heeft Jorritsma het volgende project in Hank ook al in het vizier. “De Hillegatse Sluis verkeert in deplorabele staat. Daarvoor is een behoorlijke restauratie nodig.”