Natuurliefhebbers kunnen via nieuw platform digitaal rondkijken in Altena

Ook Fort Giessen is digitaal te bezoeken.

ALTENA • Liefhebbers van de natuur in het Land van Heusden en Altena kunnen vanaf nu met het nieuwe platform Ontdek de Natuur ideeën opdoen om er dichtbij huis op uit te gaan en het landschap en erfgoed te beleven.

Onder andere de forten Altena, Giessen en Bakkerskil, het Pompveld tussen Babyloniënbroek en Giessen en de Groesplaat bij Woudrichem zijn op de kaart terug te vinden. Met informatie over flora en fauna, bezienswaardigheden, routes en kinderactiviteiten.

360°-tours

Vooral de 360°-tours vallen op: Vanachter de computer of tablet kun je rondkijken op plekken waar je normaalgesproken niet kan komen.

De interactieve kaart start met negen gekleurde regio’s, verspreid over heel Brabant. Iedere regio kenmerkt een deel van het Brabantse landschap. Bijvoorbeeld het Land van Heusden en Altena, Maas & Peel, Het Groene Woud, en de Baronie van Breda.

Wie op zo’n regio klikt, wordt toegesproken door de boswachter. Hij nodigt je uit om - met de computermuis of door te ‘swipen’ - rond te kijken in de 360°-weergave.

Met filmpjes en foto’s word je vanuit je luie stoel zo de natuur in getrokken.

Informatie en recreatie

Binnen de negen regio’s zijn de afzonderlijke natuurgebieden te raadplegen. Hier worden excursies aangekondigd en kun je het laatste nieuws lezen.

Via de legendaknoppen maak je bezoekerscentra, erfgoedlocaties en horecagelegenheden zichtbaar op de kaart. De wandel-, fiets- en rolstoelroutes zijn te downloaden voor gps of smartphone.

Activiteiten voor kinderen

En ook voor kinderactiviteiten is er een speciale knop. Hier vind je zowel georganiseerde activiteiten bij een bezoekerscentrum of infopunt, als beleefroutes die je zelf met de kinderen kunt doen. Op de kaart komen automatisch de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden in beeld.

De komende maanden wordt de interactieve kaart van Brabants Landschap verder uitgebreid. De routes worden aangevuld, er komen nieuwe bezienswaardigheden en activiteiten bij en informatie over werkzaamheden in de natuur is er straks ook op te vinden.

De 360°-belevingen worden uitgebreid met nog meer video’s en foto’s.

brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur