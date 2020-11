Leerlingen De Morgenster vullen 235 schoenendozen

SLEEUWIJK • Bij basisschool De Morgenster in Sleeuwijk zijn voor de schoenendoosactie van dit jaar 235 dozen met daarin een verrassingspakket voor een kansarm kind ingeleverd.

Ook dit jaar doen de kinderen van De Morgenster weer mee aan de schoenendoosactie.

Deze keer via GAiN, een internationale organisatie die mensen in acute of langdurige nood helpt door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften. De schoenendozen gaan naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en zo mogelijk naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland.

De kinderen van De Morgenster mochten een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in deze landen en de buitenkant versieren. De actie vindt dit jaar voor de 22e keer plaats.