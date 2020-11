Woudrichem kleurt de kerst op gepaste wijze in

WOUDRICHEM • Stichting Evenementen Woudrichem (SEW) heeft vanwege de coronamaatregelen het besluit genomen om op gepaste én aangepaste wijze op een bijzondere manier kleur te geven aan Woudrichem in de feestmaand.

Het eerste initiatief gaat gestalte krijgen bij de Lemmenskamp en de Martinuskerk. Het uitzicht van de bewoners van het zorgcentrum wordt opgesierd door een 8 meter hoge kerstboom, verlicht met warme lampjes.

Ook bij de entree van de Nederlands hervormde kerk in de vesting van Woudrichem wordt ter versiering een grote, verlichte kerstboom geplaatst. Om Woudrichem nog sfeervoller aan te kleden worden er bij de winkels en horeca 25 kleinere kerstbomen geplaatst en her en der verlichting opgehangen.

Op deze manier hopen de initiatiefnemers de afstand die in de afgelopen maanden gehouden moest worden, figuurlijk en feestelijk weer wat te verkleinen voor de Woerkumers.

Kerststukjes voor ouderen

Voor het tweede initiatief is de hulp van de basisscholen Eben Haëzer, ‘t Ravelijn en Oudendijk ingeroepen. Er worden voor de leerlingen van de drie scholen kerstspullen beschikbaar gesteld, waarmee ze kerststukjes gaan maken.

Deze stukjes worden onder de ouderen in Woudrichem verdeeld. “Zo kunnen de leerlingen laten zien dat ze de ouderen in de buurt niet zijn vergeten”, aldus de vrijwilligers van SEW. “Ondanks de beperkingen willen we in deze contactarme tijd proberen om de mensen wat warmte te geven door deze kleine initiatieven.”

De initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt door medewerking en steun van de Woudrichemse middenstand en Ondernemersvereniging Woudrichem.