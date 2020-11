Groen infopakket voor Altena

ALTENA • Roel Wigman van Natuurinclusief Altena heeft wethouder Roland van Vugt donderdag het eerste exemplaar van de informatiemap ‘Samen maken we Altena natuurlijker’ aangeboden.

De wethouder nam het in ontvangst mede namens Waterschap Rivierenland, Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena. Het groen infopakket moet inwoners helpen om Altena natuurvriendelijk in te richten

Het infopakket staat boordevol tips en ideeën om huis, tuin of balkon groen in te richten. Ook bevat het een bon voor een boom of struik en een vogelhuisje of insectenblok.

“Een groene, natuurlijke omgeving heeft veel voordelen. Water kan beter weg, wat wateroverlast vermindert. Tijdens hete zomers zorgt het voor verkoeling. Dieren vinden er voedsel of een schuilplek”, laat Wigman weten.

Huishoudens die verhuizen naar of binnen Altena ontvangen het pakket thuis. Daarnaast is het voor iedereen te lezen op de website van Natuurinclusief Altena.

Mooi initiatief

“Wat een mooi initiatief van Natuurinclusief Altena”, vindt wethouder Van Vugt. “Ik hoop dat het inwoners inspireert hun tuin of balkon te vergroenen. Zo werken we samen aan een duurzaam en klimaatbestendig Altena.”

www.natuurinclusiefaltena.nl