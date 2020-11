Hans Nieuwenhuizen koopt Uitwijkse historie

UITWIJK • Hans Nieuwenhuizen heeft zijn collectie van oude spullen die met Uitwijk te maken hebben uitgebreid met een oud kombord.

Het bord hing als decoratie in café ‘t Centrum in Schelluinen, maar dat is recent gestopt. Zodoende werd het bord te koop aangeboden.

Een uitgelezen kans voor Hans Nieuwenhuizen, want het stuk mag niet in zijn verzameling ontbreken.