Werkendam verwelkomt Sinterklaas met drive-thru

WERKENDAM • Werkendammers kunnen Sinterklaas en zijn pieten op zaterdag 14 november vanuit hun auto welkom heten in het dorp.

De intocht in Werkendam vindt dit jaar vanwege het coronavirus plaats in de vorm van een drive-thru, die de auto’s tussen 14:30 uur en 19:00 uur over de Sijlweg en vervolgens via de Oude Beeck en de Biesboschhaven Zuid langs de goedheiligman voert.

Op de kade van de Biesboschhaven zal de Sint alle kinderen welkom heten. Er gelden de nodige coronamaatregelen, maar kinderen tot en met 10 jaar mogen op aanwijzingen van de crew even uit de auto om op de foto te gaan met Sinterklaas en de pieten.

De organisatie, in handen van DES Club van Sinterklaas, vraagt iedereen wel om zich voor 8 november even aan te melden via de website.

Sinterklaaskrant

Het volledige programma is na te lezen in een speciale sinterklaaskrant, die donderdag in Werkendam is verspreid. Op Facebook houdt DES Club van Sinterklaas nog wel een slag om de arm voor wat betreft de alternatieve intocht.

“Helaas kunnen wij nog niet zeggen of dit door zal gaan i.v.m. de geldende maatregelen. Houdt u Facebook en Instagram in de gaten voor de ontwikkelingen?”

www.sinterklaaswerkendam.nl