Spannende stapstenen in Werkendamse speelnatuur

WERKENDAM • Iets meer dan een jaar geleden werd begonnen met de aanleg van de groene ruige ruimte bij de kinderboerderij in Werkendam. De officiële opening op 10 oktober werd geschrapt vanwege de coronamaatregelen. Maar spelende kinderen laten zich niet weerhouden de groene speelnatuur te ontdekken.

Het hek naar het speelterrein staat al bijna iedere dag uitnodigend open. Vrijdagmiddag neemt een groepje jongens met speelgoedzwaarden bezit van het terrein, ze vieren samen een kinderfeestje.

Al in het voorjaar is het terrein speelklaar, maar wordt nog even gewacht met de opening, zodat het groen nog wat beter wortel kan schieten. Op 3 september wordt een ideeënavond gehouden voor activiteiten in de groene speelnatuur. Ook deze avond is al een keer uitgesteld vanwege corona, het eerste overleg werd geprikt in maart. “We zetten nu overdag het hek open en houden toezicht vanaf de kinderboerderij”, zo vertelt Jan Potters zaterdagmorgen. “Bijna iedere dag maken we wel een rondje om te kijken of alles nog netjes is.”

Beheer overnemen

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van de kinderboerderij op termijn het beheer gaan overnemen, nu wordt het nog uitgevoerd door De Jong Groenbeheer die de speelnatuur ook heeft aangelegd. “We willen ook nog wat fondsen werven voor enkele speeltoestellen, die kunnen we vanuit de kinderboerderij niet betalen.”

Eerder kreeg de groene ruige ruimte al 4000 euro van Jantje Beton en recent bracht een collecte voor de kinderboerderij 2346 euro op. Tijdens de ideeënavond zijn plannen gesmeed voor zo’n acht activiteiten per jaar.

Dat kan al dan niet in samenwerking met de kinderboerderij. Kinderen kunnen nu al iedere dag gaan spelen in het groen.

Zaterdagmorgen verkennen Thomas en Jochem de speeltuin. “De stapstenen zijn spannend”, zo vertelt Thomas, terwijl hij van steen tot steen probeert te springen zonder in het water te vallen. De stenen liggen verscholen tussen het groene riet aan de rand van het terrein. De wilgentunnels op het terrein moeten nog groen worden, maar de rioolbuizen zijn al klaar om te beklimmen of doorheen te sluipen.

Achter in de groene speeltuin is een hophof ingericht, bij de ingang staat een groot insectenhotel.

Theater

In het halfronde educatietheater kunnen straks in de open lucht theatervoorstellingen of concertjes worden gegeven. Zo is de speelnatuur niet alleen om te spelen, maar ook voor educatiedoeleinden.

De aanleg van groene ruige ruimtes in alle dorpen van de vroegere gemeente Werkendam was jaren geleden een idee van SGP-raadslid Arjan Versluis. Het speelbos in Dussen werd al in 2012 geopend, Hank kreeg in 2017 een plukroute en in 2019 is het Hanks bos met speel-en pluktuin geopend.