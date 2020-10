Inwoners Altena kunnen meedenken over verkeer en vervoer

ALTENA • Altena vraagt inwoners en bedrijven mee te denken over het thema verkeer en vervoer. De gemeente werkt aan een mobiliteitsvisie 2040.

Daarom vraagt ze inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven om mee te denken over verkeer en vervoer nu en in de toekomst. Hiervoor is een enquête uitgezet die tot en met 2 november ingevuld kan worden. Bijna 500 personen deden al mee.

Knelpunten

“We vinden het belangrijk om van onze inwoners en het bedrijfsleven te horen over hoe men over belangrijke thema’s denkt en waar knelpunten liggen op het gebied van verkeer en vervoer”, vertelt wethouder Hans Tanis. “Dit vormt de basis bij het maken van de mobiliteitsvisie 2040.”

Ook in het vervolgtraject is de inbreng van inwoners en bedrijfsleven groot. De gemeente wil in gesprek met vertegenwoordigers zoals dorpsraden en ondernemersverenigingen om tot een gedragen visie te komen.

www.gemeentealtena.nl/mobiliteit2040