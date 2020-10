Steeds meer mensen sluiten een lening af. Ze sluiten voor allerlei verschillende zaken een lening af. Hier lees je de 3 populaire leendoelen in op dit moment.



Auto



Dit is een heel populair leendoel. Er zijn namelijk heel veel mensen die een auto nodig hebben. Bijvoorbeeld voor werk maar ook voor persoonlijke doeleinden. Auto’s zijn ook nogal prijzig daarom worden deze leningen heel erg veel afgesloten. Je kunt een autofinanciering via een bank regelen. Echter zijn er ook garages waar je een lening kunt bij afsluiten.



Verbouwing



Als je net ben verhuist dan heb je ook nog geld nodig om je huis te laten verbouwen als je nieuwe huis nog niet klaar is om er meteen in te kunnen wonen. Vaak ben je al een hoop geld kwijt aan wat je bij de Hypotheek hebt gelegd. Dan heb je niet meer veel geld over voor een verbouwing, daarom is deze lening heel populair.



Ook wordt vaak het huis energiezuinig gemaakt tijdens een verbouwing, het voordeel hiervan is dat je een hoop bespaart en met het geld wat je uitspaart kun je weer leggen bij het bedrag dat je moet terug betalen aan de bank.



Motor, boot of caravan



Dit is ook weer iets waarvoor heel erg veel leningen worden aangevraagd. Vooral de caravan is erg populair aangezien er veel mensen zijn die met de caravan op vakantie willen gaan kamperen en dat willen ze niet in een tent, alleen is een caravan erg prijzig daarom worden er veel leningen afgesloten. De caravans die voor de volle 100 procent uit eigen zak betaald worden zijn vaak tweedehands caravans. Je kunt namelijk sommige tweedehands caravans al krijgen voor minder dan 1000 euro, echter zijn deze helaas niet meer in de beste staat en moet hier vaak veel onderhoud voor moeten worden uitgevoerd. Dit kost natuurlijk ook weer geld.



De motor is de minst populaire van deze drie punten. Maar ook deze wordt erg veel aangevraagd. Dit gebeurd meestal bij het bedrijf waar de motor is gekocht. Je kunt bij bijna elk motor verkoop bedrijf makkelijk zon lening afsluiten. Motors zijn prijzig en het onderhoud ervan is ook niet goed goedkoop. De meeste mensen betalen een motor voor 100 procent uit eigen zak maar dus ook zijn er mensen die het met een lening doen.



De boot is wel weer iets waar veel een lening op wordt afgesloten. Een boot is vrij prijzig en is ook de duurste van deze 3 punten. Echter worden deze leningen vaak afgesloten voor de wat goedkopere boten. Alleen mensen die vrij vermogend zijn en die een jacht kunnen kopen leggen het laatste beetje geld bij met een lening. Maar eigenlijk gebeurd dit nauwelijks.



Dit waren de 3 populaire leendoelen in op dit moment. Hopelijk is het duidelijk voor je wat de populaire leendoelen zijn op dit moment en waarom dat de populaire leendoelen zijn. Een ander populaire lening is een Hypotheek dit is de allerbekendste lening.

Steeds meer mensen sluiten een lening af. Ze sluiten voor allerlei verschillende zaken een lening af. Hier lees je de 3 populaire leendoelen in op dit moment.



Auto



Dit is een heel populair leendoel. Er zijn namelijk heel veel mensen die een auto nodig hebben. Bijvoorbeeld voor werk maar ook voor persoonlijke doeleinden. Auto’s zijn ook nogal prijzig daarom worden deze leningen heel erg veel afgesloten. Je kunt een autofinanciering via een bank regelen. Echter zijn er ook garages waar je een lening kunt bij afsluiten.



Verbouwing



Als je net ben verhuist dan heb je ook nog geld nodig om je huis te laten verbouwen als je nieuwe huis nog niet klaar is om er meteen in te kunnen wonen. Vaak ben je al een hoop geld kwijt aan wat je bij de Hypotheek hebt gelegd. Dan heb je niet meer veel geld over voor een verbouwing, daarom is deze lening heel populair.



Ook wordt vaak het huis energiezuinig gemaakt tijdens een verbouwing, het voordeel hiervan is dat je een hoop bespaart en met het geld wat je uitspaart kun je weer leggen bij het bedrag dat je moet terug betalen aan de bank.



Motor, boot of caravan



Dit is ook weer iets waarvoor heel erg veel leningen worden aangevraagd. Vooral de caravan is erg populair aangezien er veel mensen zijn die met de caravan op vakantie willen gaan kamperen en dat willen ze niet in een tent, alleen is een caravan erg prijzig daarom worden er veel leningen afgesloten. De caravans die voor de volle 100 procent uit eigen zak betaald worden zijn vaak tweedehands caravans. Je kunt namelijk sommige tweedehands caravans al krijgen voor minder dan 1000 euro, echter zijn deze helaas niet meer in de beste staat en moet hier vaak veel onderhoud voor moeten worden uitgevoerd. Dit kost natuurlijk ook weer geld.



De motor is de minst populaire van deze drie punten. Maar ook deze wordt erg veel aangevraagd. Dit gebeurd meestal bij het bedrijf waar de motor is gekocht. Je kunt bij bijna elk motor verkoop bedrijf makkelijk zon lening afsluiten. Motors zijn prijzig en het onderhoud ervan is ook niet goed goedkoop. De meeste mensen betalen een motor voor 100 procent uit eigen zak maar dus ook zijn er mensen die het met een lening doen.



De boot is wel weer iets waar veel een lening op wordt afgesloten. Een boot is vrij prijzig en is ook de duurste van deze 3 punten. Echter worden deze leningen vaak afgesloten voor de wat goedkopere boten. Alleen mensen die vrij vermogend zijn en die een jacht kunnen kopen leggen het laatste beetje geld bij met een lening. Maar eigenlijk gebeurd dit nauwelijks.



Dit waren de 3 populaire leendoelen in op dit moment. Hopelijk is het duidelijk voor je wat de populaire leendoelen zijn op dit moment en waarom dat de populaire leendoelen zijn. Een ander populaire lening is een Hypotheek dit is de allerbekendste lening.