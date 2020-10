Multimate Werkendam wordt Hubo

WERKENDAM • Bas Ritmeester is een ondernemer met een missie. De 24-jarige Werkendammer wil dat zijn Hubo veel meer is dan alleen een bouwmarkt. “Als mensen een klusje hebben of even willen neuzen in een mooie winkel, moeten ze als eerste aan de Hubo denken.”

Hij is pas 24 en nu al eigenaar van een grote bouwmarkt. Voor Bas voelt het als de normaalste zaak van de wereld. Hij werkt al sinds zijn vijftiende bij de Multimate in Werkendam en werkt al vijf jaar lang naar de overname toe.

Begin dit jaar was het zover. Nadat hij financiering bij de bank rond had, kon hij het roer van Bert en Wim Kramer overnemen. Sindsdien werkt hij keihard naar de eerste mijlpaal: de overgang naar Hubo. Dat wordt gevierd met een feestelijk openingsweekend van 15 tot en met 17 oktober.

Vader Kees

De geheime troef hierin is Bas’ vader Kees. Hij heeft altijd een bouwbedrijf gehad en is gezegend met twee rechterhanden. Samen met Wim neemt hij de Hubo-klusdienst voor zijn rekening.

“We kunnen alles wat we verkopen ook monteren. Van kasten en rolluiken tot kranen en laminaatvloeren. Dat is ideaal voor mensen die daar zelf niet goed in zijn, die het door lichamelijke gebreken niet meer zelf kunnen of die gewoon geen zin hebben om het zelf te doen. Je kunt natuurlijk ook een ZZP’er inschakelen, maar die zijn soms moeilijk te bereiken omdat ze buiten de deur werken. Wij zijn iedere werkdag van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar en op zaterdag tot 17:00 uur. Je laat je bij ons adviseren, zoekt je producten uit en wij meten het in en plaatsen het product. ‘Hubo helpt’ is niet voor niets de slogan.”

Op zijn vijftiende stopte Bas met de havo en ging fulltime bij de Multimate werken. Hij kon goed leren, maar vond het veel leuker om te werken. Zijn docenten zeiden dat hij er spijt van zou krijgen, dat hij meer zou willen leren. In dat eerste kregen ze geen gelijk, in dat tweede wel.

Naast zijn fulltime baan haalde Bas op het Da Vinci College diploma’s voor verkoopspecialist en filiaalmanager. Daarna deed hij de tweejarige opleiding Small Business op de Avans Hogeschool.

Op de werkvloer

“Maar het meeste heb ik toch echt op de werkvloer geleerd. We hebben 120.000 verschillende artikelen. In de negen jaar dat ik hier werk heb ik van alle producten de werking geleerd.”

Dat hij op zijn 24e een goedlopende bouwmarkt over kon nemen, is opvallend. De voorbereidingen daarvoor lopen al vijf jaar. “Toen ik achttien was vroegen ze of ik het zou zien zitten om het eventueel over te nemen. Vanaf dat moment ben ik al gaan denken: hoe zou ik het doen?”

Toen de overname steeds concreter werd, startte de zoektocht naar een financierder. Bas maakte een ondernemersplan en ging om tafel met de accountant. “Hij zei kortweg: het komt erop neer of de bank gelooft dat je het kan.” Het antwoord bleek: ja.

Coronavirus

En zo startte Bas begin dit jaar als eigenaar van de Multimate. Hij kreeg binnen een paar maanden alle turbulentie rondom het coronavirus op zijn dak. Er kwam een run op klusproducten, terwijl leveranciers niet konden leveren. Inmiddels is de situatie weer stabiel en wordt de naam veranderd in Hubo.

De nieuwe Hubo opent 15 oktober met een feestelijk weekend tot en met 17 oktober.