Boek Altenatuur op vier locaties in de verkoop

ALTENA • Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft zij een boek geschreven over biodiversiteit in Altena: ‘Biodiversiteit in kaart, de rijke natuur van Altena’.

Het boek wordt op donderdag 22 oktober aangeboden aan de gemeente Altena. Dan wordt ook afscheid genomen van Johan Koekkoek als secretaris van het bestuur.

Vanwege het coronavirus is gekozen voor een bijzondere aanpak om het boek onder de aandacht te brengen. Zaterdag 24 oktober tussen 13:00 uur en 16:00 uur kan op vier locaties in Altena het boek gekocht worden in een individuele doorloop. Het boek is te koop voor 10 euro.

Op de locaties is het mogelijk om met een van de schrijvers, een bestuurslid of een pionier in biodiverse landbouw of natuur een individueel gesprek te hebben. Bij Fort Giessen vertellen schrijvers over biodiversiteit, vogels, vlinders, vissen, vleermuizen, nachtvlinders en Brabants Landschap over het vergroten van de biodiversiteit. De VVV Altena Biesbosch organiseert om 14:00 uur vanuit het fort een natuurwandeling.

Bij de boerderij aan de Bloemweg 9 in Uppel zijn schrijvers aanwezig om wat te vertellen over weidevogels en het succesverhaal van het Europese patrijzenproject. Rens Gabrielle Kolff praten iedereen bij over biologisch boeren.

BIj De Campus in Almkerk praten schrijvers over bomen en zwaluwen en Arend en Simone Koekkoek over pixellandbouw. In een tent in de Struikwaard, naast ventweg tussen de Wilhelminasluis en de nieuwe rotonde tussen Giessen en Andel, geven schrijvers tekst en uitleg over bodemkwaliteit en uilen en vertelt het Brabants Landschap over strokenteelt als nieuwe vorm van landbouw.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via altenatuur@gmail.com.