Onnodige nederlaag voor Virtus

WERKENDAM • Virtus heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door in de eigen sporthal te verliezen van Lokomotief uit Rijswijk.

De eindstand van 57-69 was een onnodige nederlaag tegen een tegenstander, die normaal gesproken verslagen had moeten worden.

De wedstrijd in Werkendam gaat in het begin gelijk op. Dan beginnen de schoten van buiten de driepunterslijn te vallen voor de bezoekers en nemen zij een voorsprong na het eerste kwart: 13-20. Lokomotief loopt in het tweede kwart zelfs uit naar een 17-28 tussenstand.

Keiharde verdediging

Toch weet Virtus zich terug te knokken door een keiharde verdediging neer te zetten, waaruit enkele fast-breaks scores komen.

Tijdens de rust staat er 33-34 op het scorebord.

Het derde kwart lijkt veel op het eerste kwart, waarbij het spel op en neer gaat en beide teams kunnen scoren. Cas Vos valt dit kwart uit vanwege foutenlast, nadat er een opstootje plaatsvond tussen spelers van beide teams.

Schoten van buitenaf

Begin vierde kwart staat er nog steeds een voorsprong voor de bezoekers op het bord: 44-46. Het laatste en beslissende kwart krijgt Virtus geen grip op de schoten van buitenaf die de mannen uit Rijswijk nemen en de Werkendammers komen zelf moeilijk tot scoren. De bezoekers vergroten hun voorsprong en geven die niet meer uit handen.

Door een goed percentage vrije worpen wint Lokomotief de wedstrijd in Werkendam met 57-69. Zaterdag wacht Viruts de lastige uitwedstrijd in Barendrecht tegen Vloeregalisatie Verhagen/Binnenland.