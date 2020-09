Historische Reeks deel 28: 'Oorlog in Altena. 75 jaar vrijheid'

ALTENA • Deze donderdag verschijnt in de Historische Reeks deel 28 met de titel ‘Oorlog in Altena. 75 jaar vrijheid’.

Het bevat ruim 400 bladzijden met verhalen over de Tweede Wereldoorlog uit Altena. Over de razzia’s, de tientallen onderduikers die een schuilplaats vonden, over ds. J. Hindriks uit Dussen die in het verzet zat en over de gedwongen evacuatie van mensen uit de dorpen langs de Bergsche Maas. G. Haspels uit Genderen schrijft over de voortdurende beschietingen.

In Nieuwendijk waren op 12 december 1944 heel veel doden te betreuren. Op Oudejaarsdag 1944 maakte een bom in Giessen veel en vooral jonge slachtoffers. Ook werd de verzetsman Henk Boender gearresteerd en gefusilleerd. Matthijs Dekker in Oudendijk, betrokken bij het verzet, werd opgepakt maar overleefde de oorlog.

De jonge verzetsman Thijs van Ommeren werd gearresteerd en gefusilleerd, tot groot verdriet van zijn familie in Rijswijk. Ook de gehandicapte negenjarige Lina Bras uit Werkendam overleefde de oorlog niet. In Veen en Wijk en Aalburg vielen op vrijdag 5 januari 1945 bommen waarbij zeer velen omkwamen.

Meer info bij auteur Cees de Gast: 0416-352390 of info@historischereeks.nl.