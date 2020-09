Werkendammer Ruud Visser houdt zich bezig met 'insane pools'

WERKENDAM • Nederland gaat kennismaken met ‘insane pools', door het Werkendamse bedrijf BRUUD.

Sinds het uitbreken van het coronavirus is er een groeiende vraag naar insane pools, koikarpervijvers, zwemvijvers en jacuzzi’s op maat.

Het bedrijf BRUUD van (beton)kunstenaar Ruud Visser uit Werkendam helpt particulieren die een ‘over de top’ privézwembad willen.

BizAwards

Het concept is al genomineerd als finalist van de BizAwards Altena. “Particulieren willen meer halen uit hun huidige (zwem)bad of (zwem)vijver”, zegt Visser. “We hebben bijvoorbeeld klanten die graag willen zwemmen met hun koikarpers of een waterval willen in hun jacuzzi.”

De intelligente lockdown in verband met het coronavirus heeft het bedrijf van ondernemer en kunstenaar Ruud Visser uit Werkendam een nieuwe doelgroep gebracht.

BRUUD levert al bijzondere betonwerken aan pretparken, wellness centers en musea in binnen- en buitenland en is dit jaar begonnen met de zogenoemde 'insane pools'.

De term komt uit een tv-programma dat de bouw volgt van spectaculaire waterwerelden inclusief rotspartijen, watervallen, verrassende bruggetjes en héél veel planten.

Veel vraag

De vraag naar dit type luxe zwembaden groeit snel.

“Sinds de coronacrisis krijgen we dagelijks aanvragen van mensen die hun eigen insane pool willen”, zegt Visser.

“Ze willen meer dan ooit genieten van hun tuin en een bijzonder luxe privézwembad met meerdere functies past uitstekend in dat plaatje. Een dergelijk zwembad geeft mensen het idee dat ze midden in de natuur zwemmen, maar dan in hun eigen achtertuin en van alle gemakken voorzien.”

Koikarpers

Ruud Visser heeft zo’n twintig jaar gewerkt in de decor- en thematiseringswereld en heeft hier een voorliefde ontwikkeld voor het werken met beton. Hij is gespecialiseerd in het gebruik van beton in sculpturen en afwerkingen in rotsformaties, beelden, kunstuitingen en wandafwerkingen die hij ontwerp en met de hand worden gebouwd.

Sinds dit jaar richt hij zich op insane pools, die hij omschrijft als 'waterwerelden met alles erop en eraan'. Momenteel werkt hij aan een handvol zwembaden, waaronder één met koikarpers en een antiek zwembad dat al tientallen jaren niet in gebruik is geweest.

