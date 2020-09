Aanzienlijke coronasteun voor Biesbosch MuseumEiland

WERKENDAM • Het Biesbosch MuseumEiland heeft van twee fondsen aanzienlijke steun ontvangen.

Het Mondriaan Fonds maakte bekend dat het Biesbosch MuseumEiland één van de 27 musea is die met succes een beroep heeft gedaan op de compensatieregeling vanwege de Coronacrisis voor musea tussen de 40.000 en 100.000 bezoekers.

Het noodfonds verstrekt per museum een bedrag van 60.000 euro om de gevolgen van de coronacrisis enigszins te kunnen compenseren.

Ook een aanvraag bij De Mastboom-Brosens Stichting werd met een forse bijdrage gehonoreerd. Dit fonds, dat zich inzet voor het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-)geschiedenis van West- Brabant en de Noorderkempen, kende het Biesbosch MuseumEiland uit een in verband met de coronacrisis ingesteld noodfonds een bedrag van 30.000 euro toe.

In een eerder stadium ontving het Werkendamse museum al bijdragen van 5000 euro van zowel het Noodfonds Rabobank Altena-Bommelerwaard als het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Vanaf de openstelling op 1 juni is het museum door 15.449 mensen bezocht, waarmee het totaal aantal bezoekers over 2020 op 20.000 is gekomen.