Appartementen in voormalig Rabo-pand in Rijswijk

RIJSWIJK • De eerste huurders krijgen dit najaar de sleutel van hun nieuwe woning in het oude pand van de Rabobank aan de Dorpsstraat in Rijswijk.

Rijswijkers Ashwin Swart en Ruud Rijbroek gaan samen zes appartementen verhuren in het voormalige pand van de Rabobank in Rijswijk.

Het gebouw aan de Dorpsstraat 24 staat al ongeveer tien jaar leeg. Rijbroek heeft het toentertijd gekocht, maar 'om diverse redenen' is er vervolgens weinig mee gebeurd, vertelt Swart.

Zo'n twee jaar geleden kocht hij het huis naast de bank in het centrum van het dorp en ging in gesprek met Rijbroek. "Ik heb hem voorgesteld om gezamenlijk wat te ontwikkelen", zegt Swart.

Luxe en duurzaam

Door het tweetal komen er zes 'ruime en luxe' appartementen in het gebouw. Het gaat om huurappartementen van zo'n 100 vierkante meter en duurzaam gebouwd. Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp en een warmwaterbron zijn de appartementen volledig gasloos. Er wordt vloerverwarming én vloerkoeling geïnstalleerd.

Het voormalige Rabobank-kantoor wordt niet gesloopt, maar de komende weken 'getransformeerd', legt Swart uit. "Want het pand verkeert nog in een prima staat."

Vorige week is alvast een nieuwe gevel geplaatst, waardoor het geheel al een ander aangezicht heeft gekregen. De komende weken worden grote eiken balkons - zeven bij drie meter per appartement - geplaatst voor het pand en zal de buitenkant verder aangepakt worden.

Kluis

De voormalige kluis van de bank krijgt een nieuwe functie, legt Swart uit. "Dit zal voor één van de appartementen de slaapkamer worden. Uiteraard gaan we hier zoveel mogelijk details van de kluis in het zicht laten."

De bedoeling is dat de eerste huurders dit najaar de sleutel van hun nieuwe appartement krijgen.

Overigens zijn nog niet alle zes woningen verhuurd. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Ashwin Swart via telefoonnummer 06-11334420 of via dorpsstraat24rijswijk@outlook.com. De huurprijs is vanaf 950 euro per maand.

Tom Oostra