Dit jaar geen kermis in Hank

HANK • De kermis in Hank gaat definitief niet door. De gemeente heeft besloten geen vergunning af te geven.

"De huidige kermislocatie is niet coronaproof in te richten. We hebben met de exploitant gekeken naar mogelijk alternatieve locaties in het dorp, maar dat is helaas niet gelukt", zegt Annely Peskens, woordvoerder van de gemeente Altena.

Stichting Ronde van Hank betreurt het besluit. De organisatie schrijft op de website: "We hebben er alles aan gedaan samen met de kermisexploitanten om de kermis van Hank te mogen organiseren. Dit in goed overleg met gemeente Altena. Het gebrek aan een geschikt plein (ruimte voor attracties, afsluitbaar en mogelijk maken looproutes met afstandhouden regels) in Hank en de beperkte ruimte in de Kerkstraat gaf voor de gemeente de doorslag om het evenement niet te kunnen organiseren vanuit de regels die door de overheid zijn opgelegd. Wij hebben het maximale eraan gedaan en we moeten ons erbij neerleggen. Er is heel veel tijd (overleg en plannen opstellen) ingestopt en vinden het dan ook ontzettend jammer dat we dit jaar onze dorpstraditie niet kunnen voortzetten. Op naar 2021. De hoop op een “normaal” jaar."