Gezocht: vrijwilligers voor Werkendamse maaltijdservice

WERKENDAM • Trema Welzijn zoekt vrijwilligers die willen helpen met het rondbrengen van maaltijden bij senioren in Werkendam.

Veel ouderen in Werkendam bestellen een warme maaltijd aan huis. Deze worden rondgebracht door vrijwilligers. Zij nemen bij het bezorgen de tijd voor een praatje, hebben aandacht voor de mensen en signaleren mogelijke proberen.

Diensten

De organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers voor de weekend- of invaldienst. De vrijwilligers halen de maaltijden rond 11:00 uur op bij de keuken van Goezate, waarna deze worden rondgebracht door heel Werkendam. Dit zou ongeveer een uur in beslag moeten nemen, zodat ook de laatste maaltijden nog warm kunnen worden afgeleverd.

Vergoeding

Vrijwilligers moeten de beschikking hebben over een auto en wonen bij voorkeur in of dichtbij Werkendam. Voor de weekenddienst geldt dat deze eens per maand is op zaterdag en/of zondag. Trema vergoedt 0,32 cent per gereden kilometer. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen.

Meer informatie of aanmelden: Trema Welzijn (0183-408444 of via fenna.vogelsang@trema.org).