Atelier Schelpencreaties houdt open dag

almkerk • Adrienne Lub maakt exclusieve schelpencreaties, zoals kransen, deco-taarten, strandemmertjes en tafelstukken. Op vrijdag 14, zaterdag 15, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus houdt zij van 10:00 tot 16:00 uur een open dag in haar atelier, Molenstraat 4 in Almkerk.

Nadat Adrienne vorig jaar gestopt is met werken, kwam de ruimte van Vertaalbureau Crypto vrij voor privégebruik. Adrienne, altijd al een creatief type en een bezige bij, was haar leven lang al gefascineerd door schelpen en inmiddels had ze een grote verzameling vergaard. Ze richtte het kantoor in als atelier en begon schelpencreaties te ontwerpen en samen te stellen. Vrienden en familie waren zo enthousiast over de creaties dat ze besloot deel te nemen aan braderieën, fairs en open havendagen.

Open dagen

Door corona kwamen alle evenementen te vervallen. Daarom houdt ze nu open dagen. Ze wil iedereen die een bezoek aan haar atelier brengt wat afleiding bieden in deze saaie tijd. Onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers kunnen liefhebbers van zomerse deco’s niet alleen een kijkje nemen, maar misschien ook nog een leuk cadeau vinden.

Coronamaatregelen

Volgens Adrienne zijn haar schelpencreaties een duurzaam alternatief voor een bos bloemen.Tijdens het bezoek worden uiteraard alle coronamaatregelen nageleefd. Daarom worden bezoekers verzocht met maximaal twee personen te komen, zonder kinderen.