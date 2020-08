Maaswaarden start weer met verkoop tweedehands boeken

WIJK EN AALBURG • De tweedehands boekenverkoop van Zorgplein Maaswaarden is weer opgestart, uiteraard in aangepaste vorm en volgens de RIVM-richtlijnen. Het eerste verkoopmoment is woensdag 12 augustus bij Jac. van Bergeijk Mode & Wonen in Wijk en Aalburg.

Er staan weer duizenden boeken te wachten op een nieuwe eigenaar. Op alle gebied is er wel iets te vinden: oorlog, streek, kook, christelijk, natuur, creatief, romans, thrillers en meer. De vrijwilligers Dirk en Nel Bouman staan klaar om bezoekers op te vangen.

Regels

Bij de boekenverkoop gelden de RIVM-richtlijnen. Wat houdt dit in in? Mensen die verkouden zijn of moeten hoesten, wordt gevraagd om thuis te blijven. Maaswaarden vraagt mensen zoveel mogelijk alleen te komen. Bezoekers ontvangen handschoenen, volgen een looproute en moeten verplicht een winkelmandje gebruiken.

Bezoekers krijgen dertig minuten de tijd om boeken uit te zoeken, zodat er ook ruimte en tijd is voor andere bezoekers. Er mogen maximaal vijf bezoekers tegelijkertijd naar binnen.

Data

De boekenverkoop is op woensdag 12 augustus van 13:30 tot 16:00 uur, op zaterdag 29 augustus van 10:00 tot 12:00 uur, donderdag 17 september van 18:30 tot 20:30 uur en op woensdag 23 september van 13:30 tot 15:30 uur. De verkoop is op de eerste etage bij Jac. van Bergeijk Mode & Wonen, aan de Grote Kerkstraat 18 te Wijk en Aalburg.

Voor meer informatie kunt u bellen met Bert Noorloos (0416-698400) of mailen b.noorloos@maaswaarden.nl.