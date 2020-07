Vangnet voor weggevallen busvervoer

REGIO • Vanwege de coronacrisis rijden er geen buurtbussen in Noord-Brabant. De provincie zorgde voor een vangnet. Het Seniorenplatform Altena is bezorgd, dat dit vangnet niet voldoende bekend is bij ouderen.

Het vangnet is een goede oplossing voor ouderen die niet in aanmerking komen voor een Wmo-deeltaxi-pas. Waar nu geen bussen rijden, kan men in de streek toch voor het Wmo-tarief met de deeltaxi mee (met mondkapje).

Dit Wmo-tarief is ongeveer gelijk aan het normale tarief voor het openbaar vervoer. Het tarief geldt voor een maximaal aantal kilometers per rit van of naar huis. Een rit boeken kan o.a. via 088-0761000.