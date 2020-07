Goezate in Werkendam wil tuin voor bewoners

WERKENDAM • "Eigenlijk ondenkbaar", noemt locatiemanager Karin Schellekens het dat zorgcentrum Goezate in Werkendam geen eigen tuin heeft. De zorglocatie hoopt op hulp uit de gemeenschap om een afgesloten tuin achter de locatie te realiseren. De ruimte is er, de ideeën ervoor ook.

En een begin qua financiën is er ook al. Vrijwilliger Hendri Visser (46) schakelde zijn netwerk in en haalde daarmee al een mooi bedrag op.

Het streefbedrag is minimaal 15.000 euro; hoe meer er binnenkomt, hoe meer er gerealiseerd kan worden.

Visser is in het dagelijks leven acquisiteur en heeft sinds oktober zijn hart verpand aan de zorglocatie, waar hij praktisch naast woont. "In eerste instantie om koffie te serveren en gesprekjes met de bewoners te voeren”, legt hij uit.

Coronavirus

Maar het coronavirus deed zijn intrede. Zijn eigen werk kwam erdoor in een tijdelijk dipje, maar de zorglocatie kon zijn hulp in die periode uitstekend gebruiken.

Zo realiseerde Visser inpandig een container met een glazen wand, zodat bewoners alsnog op een veilige wijze konden praten met hun familie.

Beroep op de gemeenschap

En nu maakt hij zich hard voor een tuin en doet hij met Goezate een beroep op de Werkendamse gemeenschap. Op particulieren, bedrijven en verenigingen.

"Haast iedere Werkendammer kent wel iemand die hier woont", weet locatiemananger Schellekens. "Goezate is echt een heel centraal onderdeel van het dorp."

Buitenlucht

In Goezate wordt somatische en psychogeriatrische zorg verleend en wonen zo’n 75 mensen. Vooral voor bewoners met dementie zou een tuin een enorme waarde betekenen; zintuigen worden in de buitenlucht volop geprikkeld. Een buitenlucht die zij juist de laatste maanden zo weinig hebben ervaren. "Je zag het echt in gedrag. De drang om te bewegen en naar buiten te gaan bij onze bewoners is groot", legt Schellekens uit.

Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland heeft voor dit jaar geen budget voor het aanleggen van een tuin. De grond is echter al wel in bezit: een grasveld van zo’n 250 vierkante meter wordt niet gebruikt en dat gebied is uit te breiden.

"We willen het graag overlaten aan een bedrijf dat er de regie over houdt. Het moet natuurlijk goed en veilig zijn."

Rollatorparcours

Een omheinde belevingstuin met een soort rollatorparcours zou een uitstekend begin zijn, waaruit méér gerealiseerd kan worden. Donaties in de vorm van bomen of planten zijn welkom. Bedrijfsnamen mogen gerust terugkomen in de tuin, zoals in bankjes. "Iets van vroeger, zoals bijvoorbeeld een waslijn, heeft ook al een enorme waarde voor veel bewoners. Een wasmand en wasknijpers geeft ze een vertrouwd gevoel.”

Schellekens wijst op het water dat grenst aan de potentiële tuin.

Oude boot

"Veel bewoners zijn binnenvaartschipper geweest. Anderen hebben op z’n minst iets met water. Iets met de Biesbosch, Iets met water. Een landkaart, een plekje om te vissen, een oude boot in de tuin. Dat zijn toch de dromen die we zouden willen realiseren."

Wethouder Paula Jorritsma kwam een kijkje nemen bij Goezate. "Een tuin zou een enorme meerwaarde voor de bewoners zijn. Ik vind dat we daar als gemeente echt in mee moeten denken."