VVD maakt zich zorgen over stroomnetwerk in Babyloniënbroek

BABYLONIËNBROEK • De VVD maakt zich zorgen over de capaciteit van het stroomnetwerk in Babyloniënbroek.

In het dorp wordt volop gewerkt aan het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen op grote daken, maar tegelijk wordt de weg vernieuwd.

Met de toename van zonnepanelen op gebouwen vraagt de VVD zich af of het bestaande elektriciteitsnet In Babyloniënbroek wel toereikend is om aan de blijvende vraag te kunnen voldoen.

"Het zou natuurlijk zonde zijn als direct na het afsluiten van de werkzaamheden aan de weg blijkt dat de capaciteit van de stroomkabel onvoldoende is. Wij horen graag van het college of de capaciteit van de kabel in kaart is gebracht", laat de partij weten.

De VVD wil de garantie van het college dat in de komende jaren het asfaltwegdek niet opengemaakt wordt voor het aanpassen of vervangen van elektriciteitskabels, omdat de capaciteit niet voldoende blijkt te zijn om de toename van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en particuliere gebouwen te kunnen faciliteren.