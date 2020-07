Gedecoreerden in Altena kunnen hun lintje nu aan iedereen laten zien

ALMKERK • Lid in de Orde van Oranje-Nassau waren ze al, maar de inwoners van Altena die in april koninklijk werden onderscheiden kregen vrijdag toch ook de bijbehorende versierselen opgespeld.

Door de coronamaatregelen werd het ordeteken vrijdagmorgen in de raadszaal van het gemeentehuis in Almkerk niet door burgemeester Egbert Lichtenberg opgespeld, maar door de partner of een familielid van de gedecoreerde.

“Een historisch moment”, merkt Adrie Verdoorn op. Ze heeft even daarvoor haar man Tijs onderscheiden.

Kozakken Boys

De Werkendammer is met name vanwege zijn vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging Kozakken Boys benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. “En dat terwijl ik helemaal niet zo sportminded ben”, zegt Adrie lachend.

Tijs vindt het jammer dat hun dochter Daniëlle niet bij deze tweede lintjesregen kan zijn. “Zij heeft me immers voorgedragen.”

Hij kijkt met een glimlach terug op vrijdag 24 april, toen burgemeester Lichtenberg, met de regionale en landelijke media in zijn kielzog, plotseling in zijn voortuin stond om hem het goede nieuws te brengen. “Ik vond het al vreemd dat Adrie een dag van tevoren een appeltaart had gebakken, dat doet ze anders nooit op donderdag. Ook zaten opeens al mijn kleren in de was, waardoor ik aan moest trekken wat zij voor me had klaar gelegd.”

Deftig

Ook voor Tony van Wijk uit Wijk en Aalburg was haar onderscheiding een grote verrassing. “Toen de burgemeester belde dacht ik eerst nog dat ik m’n zoon aan de lijn had. Maar hij praatte zo deftig.”

Haar dochter Diana de Kloe, die haar het lintje mag opspelden, lacht. “We hebben als familie en vrienden zoveel voorpret gehad.” En hoewel het deze vrijdagmorgen allemaal geen verrassing meer is, zit Tony toch met ‘gezonde spanning’ in de raadszaal. “Want het is wel heel officieel. Bijzonder ook, maar dit is natuurlijk sowieso een heel bijzonder jaar.”

Verdiend

De burgemeester benadrukt in zijn speech nog maar eens dat de aanwezigen hun onderscheiding dik verdiend hebben. “U kunt uw lintje vanaf vandaag aan iedereen laten zien. Want een onderscheiding krijg je niet zomaar. U maakt het leven van een ander een beetje leuker en een beetje fijner. Dank daarvoor. Zonder u, zonder vrijwilligers zou onze gemeenschap er heel anders uit zien.”

Dan is het tijd voor het fotomoment met daarna een oranjebittertje en een driewerf hoera voor koning Willem-Alexander.

Altena kent dit jaar elf decorandi. In verband met bijzondere omstandigheden hebben drie decorandi hun versierselen eerder mogen ontvangen. Dat is het echtpaar Cees en Soetje Colijn uit Nieuwendijk. Cees Colijn was ernstig ziek. Beiden hebben de versierselen daarom enkele dagen voor het overlijden van de heer Colijn in ontvangst kunnen nemen.

Wilbert van Steenis uit Almkerk ontving zijn onderscheiding donderdag.

Tom Oostra